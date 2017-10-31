В деле о пожаре в детском лагере в Одессе появился новый подозреваемый

На месте пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе, Украина. 16 сентября 2017

На месте пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе, Украина. 16 сентября 2017

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении должностному лицу главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области в связи с пожаром в детском лагере "Виктория".

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. Трое детей погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Ранее правоохранители уведомили о подозрении в служебной халатности бывшего заместителя мэра Одессы.

"В ходе расследования прокуратура Одесской области сообщила о подозрении должностному лицу Главного управления ГСЧС в области в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия", — цитирует пресс-служба ведомства прокурора Одесской области Олега Жученко.

По версии следствия, руководитель райотдела ГСЧС не принял необходимые меры по частичной или полной остановке работы лагеря, в то время как надлежащим образом был проинформирован о нарушениях правил пожарной безопасности, которые представляли потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей.