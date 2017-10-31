Визит Трампа в Азию станет самым долгим за четверть века

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Визит президента США Дональда Трампа в Азию 5-14 ноября станет самой долгой поездкой такого рода за 25 лет, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Этот визит в Азию будет самым продолжительным из тех, что совершили президенты (США) в последние 25 лет", — сказал представитель администрации.

В начале ноября Трамп посетит несколько стран Азии: 5 ноября он отправится в Японию, 6-7 ноября — в Южную Корею, 8 ноября — в Китай, 10 ноября президент США прибудет во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС, 12-14 ноября он будет находиться на Филиппинах. Визиты в Южную Корею и КНР будут иметь статус государственных.