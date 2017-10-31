Бельгия не инициировала приезд Пучдемона, заявили в правительстве страны

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (333)

Карлес Пучдемон во время пресс-конференции в Брюсселе

Карлес Пучдемон во время пресс-конференции в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Владимир Добровольский. Бельгия не инициировала приезд в страну бывшего председателя правительства (женералитета) Каталонии Карлеса Пучдемона, следит за соблюдением его прав и поддерживает дипломатические контакты с Мадридом, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

В сообщении отмечается, что "премьер-министр вчера был проинформирован об объявленном присутствии господина Пучдемона в Бельгии".

"Пучдемон находится в Бельгии ни по приглашению, ни по инициативе бельгийского правительства", — говорится в заявлении, где особо оговаривается, что "бельгийское правительство не предприняло никаких действий, чтобы способствовать приезду Пучдемона на бельгийскую территорию".

Канцелярия премьер-министра отмечает, что "Пучдемон располагает такими же правами и обязанностями, как любой европейский гражданин, ни больше, ни меньше". "Правительство будет следить за соблюдением принципов правового государства", — говорится в документе.

При этом в сообщении отмечается, что "правительство будет поддерживать регулярные дипломатические контакты с Испанией в нынешних обстоятельствах".

Во вторник Пучдемон выступил перед журналистами в Брюсселе, заявив, что его приезд не имеет никакого отношения к Бельгии. По его словам, он приехал в Брюссель как в столицу Евросоюза, чтобы его голос услышали.