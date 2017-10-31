В Берлине считают, что задержанный сириец планировал теракт в одиночку

БЕРЛИН, 31 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии в настоящий момент не располагает данными, подтверждающими наличие сообщников у задержанного по подозрению в подготовке теракта сирийца, заявила во вторник представитель ведомства.
"У нас нет весомых оснований полагать, что в планировании и подготовке теракта участвовали другие люди. Мы расширили наше расследование в том, что касается возможных сообщников и пособников", — заявила представитель генпрокуратуры, трансляцию вел телеканал N24.
Согласно заключению экспертов-криминалистов после обыска в доме сирийца, задержанный предпринимал первые попытки создать запальный механизм.
Как сообщила представитель прокуратуры, сириец в социальных сетях поддерживал контакт с человеком, называвшим себя "солдатом халифата" или "солдатом ИГ"*. Прокуратура пока не располагает данными о личности этого человека и том, в какой степени он оказал влияние на обвиняемого и его планы по совершению теракта, добавила представитель прокуратуры.
Ранее глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что задержанием сирийца правоохранительные органы предотвратили серьезный теракт. Он отметил, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким.
*Террористическая организация, запрещенная в России.