"Игра престолов" в жизни и на экране: для каталонцев зима близко

БАРСЕЛОНА, 31 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Костюмы Старков и Ланнистеров, меч по имени "Игла", череп дракона и Железный трон: в столицу Каталонии Барселону привезли интерактивную выставку, посвящённую сериалу "Игра престолов".

В серии книг "Песнь Льда и Пламени", по которой компания HBO сняла сериал, повествуется о борьбе знатных родов за Железный Трон или за независимость от него. На выставке, занимающей несколько залов в музее неподалёку от порта, представлены костюмы героев, их оружие и снаряжение. Входной билет стоит 17 евро. Для посетителей доступны интерактивные развлечения: можно сделать фотографию подъема на ледяную гору, как это делали Одичалые — народ, живший за пределами королевств, или разместить свой портрет на колонне в Зале Ликов — потайной комнате в Черно-белом доме в вольном городе Браавосе. Также любой гость экспозиции может почувствовать себя королем, посидев на Железном троне, или отважной девочкой Арьей Старк, взяв в руки ее меч.

"Выставку готовили два года. Собирали реквизит, придумывали размещение, разрабатывали развлечения для публики. Барселона стала первым городом, куда ее привезли. Потом экспозиция отправится в мировое турне", — рассказала корреспонденту РИА Новости одна из смотрителей.

Совпадение?..

Последние месяцы столица Каталонии и весь регион переживают, возможно, не самые простые, но точно интересные времена. Жители всей Испании и люди за границей следят за событиями как за сериалом. Этот сериал чем-то похож на "Игру престолов" — автономия предприняла попытку получить независимость, затем женералитет (правительство) и парламент были распущены, а глава автономного образования Карлес Пучдемон тайком покинул страну. Против него и других руководителей Каталонию генеральная прокуратура Испании подала иски — бывших лидеров обвиняют в мятеже, призывам к изменению государственного строя и растрате государственных средств. Конституционный суд страны во вторник приостановил действие резолюции парламента Каталонии о провозглашении независимости.

"Эта чистая случайность — то, что выставка оказалась у нас именно в это время. Но, правда, все эти события на нас сказались. Проведению выставки это не мешает, проблем нет, но народу могло было быть и побольше. Это действительно очень интересное совпадение, но не больше, чем совпадение. Хотя, говорят, случайности не случайны", — пускается в размышления другой смотритель.

Его поддерживает работающий на выставке фотограф. "Да, действительно, символично. И у них королевство, и Испания королевство. И там автономии, и у нас тоже", — говорит он.

Однако параллели между сериалом и событиями в автономии проводят далеко не все посетители выставки.

"Знаете, я не думала об этом, пока вы меня не спросили. Но вообще это очень забавно, правда. В хорошем сериале вообще можно много найти историй, которые перекликаются с реальностью. Потому люди и смотрят", — говорит каталонка, пришедшая на выставку.

Другая женщина придерживается мнения, что "это просто совпадение". "Да просто так совпало. И здесь ничего такого, как в сериалах, и близко не будет", — считает она.

Зима близко

Даже те, кто совсем не смотрел сериал и не знают, о чем в нем идёт речь, наверняка вспомнят фразу "Зима близко". Этот девиз дома Старков в России звучал с экранов телевизоров, появлялся на плакатах, стал основой для шуток и мемов.

Фраза приобрела для Каталонии огромное значение — на зиму, на 21 декабря назначены досрочные выборы в автономии.

Выступая во вторник из Брюсселя, где он обнаружился после отъезда из Каталонии, Пучдемон заявил, что воспринимает эти выборы как вызов и принимает его. Ранее стало известно, что бывшая правящая Каталонская европейская демократическая партия (PDeCAT) согласилась участвовать в декабрьских выборах. По словам генерального координатора политического движения Марты Паскаль, "это возможность, вариант защитить наш проект страны".

Один из героев саги, сир Джорах, говорил, что "простые люди молятся о дожде, здравии детей и лете, которое никогда не кончается". "И пока его оставляют в покое, народ не волнуют игры престолов, в которые играют высшие сословия. Но лорды никогда не оставляют народ в покое", — считал он.

Так и с настроением "простых людей" в Каталонии — на улицы выходят многотысячные акции в поддержку независимости или против нее. И именно простым людям предстоит зимой в очередной раз решить судьбу автономии.

Но если дата завершения американского сериала уже известна — конец 2018 или начало 2019 года, то о том, когда на самом деле закончится "сериал" каталонский, судить пока не может никто.