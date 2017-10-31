Российское посольство в Кабуле не пострадало от взрыва в дипквартале

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В посольстве России в Афганистане жертв и разрушений в результате взрыва смертника в дипломатическом квартале в Кабуле нет, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

По сообщениям местных телеканалов, в районе 14-й улицы района Вазир Акбар Хан в Кабуле террорист-смертник произвёл самоподрыв. Местные СМИ, ссылаясь на показания очевидцев и предварительные данные Минздрава Афганистана, сообщают о 10 пострадавших мирных жителях.

"В российском посольстве жертв и разрушений нет", — сообщили в диппредставительстве.