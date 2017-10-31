В пресс-центре, где ожидают выступление Пучдемона, нет свободных мест

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (323)

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления в Барселоне. Архивное фото

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления в Барселоне. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Более ста журналистов, аккредитованных при ЕС, ждут в брюссельском пресс-клубе выступление отстраненного от должности главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, в зале давно закончились места и не работает интернет, передает корреспондент РИА Новости.

На входе в здание, расположенное напротив штаб-квартиры Совета ЕС, дежурит наряд полиции. За импровизированными заграждениями бывшего каталонского лидера ждут журналисты с телекамерами. В зале, рассчитанном максимум на 100 человек, еще за полчаса до пресс-конференции закончились места. Журналисты ждут Пучдемона стоя. При этом мобильный интернет в помещении не работает, возможно, из-за чрезмерной нагрузки сети. При этом число журналистов постоянно увеличивается.

По предварительной информации, Пучдемон выступит по-каталонски, его будут переводить на английский и французский языки.

"Мы просим извинения за неудобные условия работы",- сообщил в микрофон один из организаторов мероприятия, попросив журналистов оставить свободным проход перед стойкой, за которой расположится Пучдемон.