Украинский суд получил иск Саакашвили по лишению гражданства

Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. Октябрь 2017

Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. Октябрь 2017

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Высший административный суд Украины (ВАСУ) во вторник получил иск бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в котором политик обжалует указ президента страны Петра Порошенко о лишении его гражданства, сообщила пресс-служба суда.

Саакашвили ранее заявил, что обжаловал указ Порошенко о лишении его гражданства Украины. Адвокат политика Маркиян Галабала сообщил РИА Новости, что иск в суд был отправлен в воскресенье по почте.

"Тридцать первого октября 2017 года в Высший административный суд Украины поступил иск Саакашвили к президенту Украины относительно обжалования указа о лишении его гражданства Украины. Исковое заявление направлено в Высший административный суд по почте. Автоматизированной системой делопроизводства иск распределен на судью-докладчика Татьяну Шипулину", — говорится в сообщении пресс-службы.

В суде отметили, что дело будет рассматривать коллегия из пяти судей. В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины, судья-докладчик в течение трех дней со дня поступления иска решает вопрос об открытии производства или осуществления других процессуальных действий.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Политик 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

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