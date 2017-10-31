Страны ШОС имеют потенциальные проблемы с очагами чумы, заявила Попова

СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Почти все страны-участники ШОС имеют возможные потенциальные проблемы с очагами чумы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе пятого совещания глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Совещание проходит в Сочи и посвящено глобальным угрозам биологической безопасности и противодействию инфекционным болезням в странах ШОС.

"Сегодня меняются границы чумных очагов, идет активность человека, возникают новые условия, через естественные, природные, давно сложившиеся очаги проходят железнодорожные магистрали, автомобильные трассы, газо-, нефтепроводы, все это меняет ситуацию на территории. Практически каждая из стран-участников ШОС имеет возможные потенциальные проблемы с очагами", — заявила Попова.

"Ситуация давно известна, но она, к сожалению, пока никак не локализована и, наверное, локализована быть не может. И только системное наблюдение за очагом, системная работа в очаге и предупреждение осложнений должны быть нашей общей задачей", — сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, чума является важной темой для Российской Федерации, с 2012 года в очаге в Республике Алтай происходят изменения.

По распоряжению правительства РФ была разработана программа сотрудничества между государствами для снижения риска завозов и распространения чумы в 2016-2018 годах. Россия проработала вопрос с Киргизией, с Монголией и установила взаимодействие с Казахстаном, Китаем и Арменией. "Но тема чумы, конечно же, общая и важная для всех", — резюмировала Попова.