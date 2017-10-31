Глава МИД Египта призвал к общей ответственности в борьбе с терроризмом

АФИНЫ 31 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри считает, что международная общественность должна занять четкую позицию, и призывает к коллективной ответственности в борьбе с терроризмом и насилием.

"Страны Ближнего Востока переживают общие вызовы длительное время. Мы подошли к точке, когда должна быть групповая ответственность в борьбе с нетерпимостью, с насилием и терроризмом. Мы подошли к обсуждению защиты многообразия, которая является срочной необходимостью. Мы слышим крики жертв ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.). Мы должны взять на себя ответственность, которая нам положена", — сказал Шукри на международной конференции "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке". Выступление даётся в обратном переводе с греческого языка.

Шукри высказал серьёзную обеспокоенность развитием ситуации в некоторых странах.

"Я вижу озабоченность проблемой роста в Европе дискриминации национальных и религиозных меньшинств, между которыми арабские и мусульманские общины, и установлением нетерпимости", — сказал министр.

Он подчеркнул, что не должно быть забыто "быстрое и справедливое решение палестинской проблемы и прекращение иностранной оккупации", и этот вопрос не должен отсутствовать в диалоге по мирному сосуществованию и справедливости.

Шукри напомнил, что терроризм вызвал огромные миграционные потоки с Ближнего Востока. "Мы должны видеть вызовы политические, экономические, социальные, цивилизационные, которые они создали в тех обществах, которые принимают столь большие потоки беженцев", — сказал египетский министр.

"Пришло время международной общественности занять четкую позицию, скоординированную позицию против терроризма, который является главным врагом многообразия и мирного сосуществования нашего общества. Прошедших лет было достаточно, чтобы убедиться – нет страны, нет региона в мире, который был бы застрахован от терроризма", — сказал Шукри, напомнив о последних терактах и в Египте.

Представитель Ирана – президент Международного института мира и религии шейх Такер Амири Голестани сказал, что Тегеран считает очень важным диалог религиозных и политических лидеров, совместный поиск ими практических решений и создание мостов, преодоление разрывов.

"И не только между Западом и Востоком, но и между теорией и практикой. Важно создать этот мост", — сказал шейх.

По его мнению, подобные конференции должны иметь продолжение.

"Я хотел бы сказать, что, к сожалению, иногда СМИ преувеличивают или часто выступают против нас. Есть темы, которые заботят Иран. Я верю, что мы должны найти пути и каналы коммуникаций, чтобы дать голос тем, кто не имеет голоса. Чтобы людей без голоса услышал остальной мир, чтобы они имели прямой доступ к общественному мнению, всемирному общественному мнению", — сказал шейх.

Представитель иезидов Ирака напомнил, что ИГИЛ* нанёс огромный ущерб иезидам и другим религиозным группам в Ираке, совершил военные преступления.

"Сегодня больше шести тысяч женщин и девочек находятся в руках террористов. Мы призываем коалицию во главе с США найти решение для возвращения этих детей и женщин. И второе – мы просим найти решение для мирного сосуществования религий", — сказал он.

По его словам, жильё иезидов, христиан по всей стране, во всех городах и деревнях, разрушается. "Там, где было 25 домов, сейчас остался один дом", — сказал представитель иезидов.

Представитель сирийской общины Ливана Хабиб Эфрем заявил, что многие страны региона не понимают, что такое конституция и права гражданина. "Большинство конституций говорят, что их собственные христиане являются людьми второй категории. Так и пришёл ИГИЛ*, пришли другие экстремисты", — заявил Эфрем.

По его словам, христиане и иезиды Ближнего Востока должны оставаться в своих домах.

"Миграция не является решением. Второе — весь арабский мир должен бороться с этими дьяволами, которые пытаются украсть у них религию",- сказал он.

"Но нельзя сказать, что только это проблема. Нужен другой подход к плюрализму. Шииты Саудовской Аравии и Бахрейна, алавиты в Киркия, копты в Египте, христиане в Сирии и Ираке – все они хотят не толерантности, терпимости, они хотят равноправия. Давайте называть вещи своими именами – что есть оккупация Палестины, и это надо решить, так же как и на Кипре",- сказал Эфрем.

По его словам, Ливан стал образцом равноправного отношения к религиям на Ближнем Востоке.

* Террористическая организация, запрещена в России