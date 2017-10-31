РИГА, 31 окт – РИА Новости. Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга считает, что при введении института неграждан власти применили неудачное слово: обладателей фиолетовых паспортов, по ее мнению, лучше было назвать "постоянные жители", сообщает Sputnik Латвия.

Вике-Фрейберга пояснила, что у слова "негражданин" был подтекст. Гражданство страны не предоставлялось автоматически всем проживавшим на территории страны на момент получения независимости: поскольку Советский Союз считался оккупантом, переселившиеся в балтийскую республику после 1940 года должны были доказать свою лояльность и пройти процедуру натурализации, рассказала политик.

"Те, кто хотел стать гражданином, натурализовались, при этом процесс натурализации абсолютно не сложный. Эти двери были открыты", — заявила экс-президент.

Вике-Фрейберга поддержала инициативу действующего президента Раймондса Вейониса автоматически предоставлять гражданство детям неграждан, родившимся в независимой Латвии.

"Инициатива президента Латвии — это жест доброй воли. Это логичная и обоснованная законодательная инициатива. На каких основаниях детям, которые здесь родились, отказано в автоматическом предоставлении гражданства?" — заявила она, отметив, что для этого нет никаких юридических оснований.

Президент Латвии Раймондс Вейонис в начале сентября направил в Сейм законопроект об автоматическом предоставлении гражданства детям, родившимся в семьях неграждан. Однако депутаты большинством голосов отклонили эту инициативу.

В Латвии проживают менее двух миллионов человек. Около 250 тысяч из них являются негражданами — бывшими гражданами СССР, которые после обретения Латвией независимости остались в стране, но чьи предки не жили в республике до 1940 года. Сейчас, чтобы получить гражданство для новорожденного ребенка, родители-неграждане должны подать заявление с соответствующей просьбой. Латвия осталась единственной европейской страной, где регистрируют новорожденных неграждан.

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