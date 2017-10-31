РИГА, 31 окт – РИА Новости. Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга считает, что при введении института неграждан власти применили неудачное слово: обладателей фиолетовых паспортов, по ее мнению, лучше было назвать "постоянные жители", сообщает Sputnik Латвия.
"Те, кто хотел стать гражданином, натурализовались, при этом процесс натурализации абсолютно не сложный. Эти двери были открыты", — заявила экс-президент.
Вике-Фрейберга поддержала инициативу действующего президента Раймондса Вейониса автоматически предоставлять гражданство детям неграждан, родившимся в независимой Латвии.
Президент Латвии Раймондс Вейонис в начале сентября направил в Сейм законопроект об автоматическом предоставлении гражданства детям, родившимся в семьях неграждан. Однако депутаты большинством голосов отклонили эту инициативу.
В Латвии проживают менее двух миллионов человек. Около 250 тысяч из них являются негражданами — бывшими гражданами СССР, которые после обретения Латвией независимости остались в стране, но чьи предки не жили в республике до 1940 года. Сейчас, чтобы получить гражданство для новорожденного ребенка, родители-неграждане должны подать заявление с соответствующей просьбой. Латвия осталась единственной европейской страной, где регистрируют новорожденных неграждан.
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