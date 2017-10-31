В Roshen удивлены, что депутаты блокируют магазины корпорации Порошенко

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. В корпорации президента Украины Петра Порошенко Roshen удивлены тем, что депутаты Верховной рады блокируют работу их магазинов, передает во вторник интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на гендиректора корпорации Вячеслава Москалевского.
По словам гендиректора, как такового блокирования предприятий корпорации пока не было. "В Яготине (Киевской области — ред.) было людей десять. Приехали, сфотографировались и поехали. Думаю, что в Виннице было так же. В магазинах такая же ситуация", — заявил он.
Москалевский добавил, что не понимает депутатов. "Я голосовал за "Самопомощь". Но когда я вижу депутатов Соболева и Семенченко, которые бегают и блокируют какие-то магазины, зачем они избирались депутатами?" — возмутился он.
Гендиректор пожаловался, что как только Порошенко избрали президентом, Roshen стал "обоями, на фоне которых проводятся всевозможные пиар-акции".
"Действия депутатов меня удивляют. Если вы против президента, зачем блокировать магазины? Я так и говорю своим сотрудникам, что у Семенченко есть к нам вопросы относительно закона в Верховной раде. Но ни один наш сотрудник не стал депутатом парламента", — сказал Москалевский.
По его словам, акции не повлияли на продажу продукции, но о каких-то тенденциях говорить рано.
Порошенко находится на пятой строчке составленного украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинга 100 самых богатых украинцев в 2017 году. Первое место занимает Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.