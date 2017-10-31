В Roshen удивлены, что депутаты блокируют магазины корпорации Порошенко

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. В корпорации президента Украины Петра Порошенко Roshen удивлены тем, что ​депутаты Верховной рады блокируют работу их магазинов, передает во вторник интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на гендиректора корпорации Вячеслава Москалевского.

Депутаты Верховной рады Егор Соболев и Семен Семенченко призывают бойкотировать бизнес Порошенко и его кондитерскую корпорацию Roshen. Акцию со своими требованиями они провели 29 октября в магазине Roshen в центре Киева. Кроме того, сторонники движения "Освобождение" (Рух "Визволення") ранее блокировали фабрику Порошенко в Виннице, требуя от президента Украины сделать выбор: государство или бизнес.

По словам гендиректора, как такового блокирования предприятий корпорации пока не было. "В Яготине (Киевской области — ред.) было людей десять. Приехали, сфотографировались и поехали. Думаю, что в Виннице было так же. В магазинах такая же ситуация", — заявил он.

Москалевский добавил, что не понимает депутатов. "Я голосовал за "Самопомощь". Но когда я вижу депутатов Соболева и Семенченко, которые бегают и блокируют какие-то магазины, зачем они избирались депутатами?" — возмутился он.

Гендиректор пожаловался, что как только Порошенко избрали президентом, Roshen стал "обоями, на фоне которых проводятся всевозможные пиар-акции".

"Действия депутатов меня удивляют. Если вы против президента, зачем блокировать магазины? Я так и говорю своим сотрудникам, что у Семенченко есть к нам вопросы относительно закона в Верховной раде. Но ни один наш сотрудник не стал депутатом парламента", — сказал Москалевский.

По его словам, акции не повлияли на продажу продукции, но о каких-то тенденциях говорить рано.

Порошенко находится на пятой строчке составленного украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинга 100 самых богатых украинцев в 2017 году. Первое место занимает Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.