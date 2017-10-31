Будущее, спорт и любимая еда: о чем Медведев говорил в Пекине

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообщался с китайскими пользователями интернета в редакции сайта "Жэньминьван" в Пекине. Общение началось с того, что премьер приветствовал пользователей по-китайски.
Китай не перестает удивлять
- "Могу сравнить с тем, что происходит в 2017 году. Китайская Народная Республика, все места, которые я посетил, не перестают меня в хорошем смысле удивлять, потому что это очень быстрое, очень такое масштабное развитие по всем направлениям. И где бы я ни был — и в столице КНР, и в различных провинциях, в которых мне удалось побывать за последние годы — это были очень интересные места, где проводились различные мероприятия", — сказал Медведев.
О туризме и чемпионате мира по футболу
- "Мы все любим футбол, и то, что председатель Си Цзиньпин любит футбол, — это тоже не секрет. Поэтому мы, конечно, будем с радостью ждать китайских руководителей и вообще всех, кто захочет на чемпионат мира по футболу в нашей стране", — сказал Медведев.
О работе и отдыхе
- "Потому что очень важно, чтобы в жизни любого человека присутствовала не только работа, но и возможность побыть с семьей, почитать книгу, позаниматься спортом. Если хочешь чем-то то позаниматься — время найдешь, в конце концов, в сутках 24 часа".
Фантастическая кухня
- "У нас, кстати, тоже появилось много китайских ресторанов. Они пользуются большой популярностью во всем мире. Но настоящую китайскую кухню можно попробовать только у вас в Китайской Народной Республике, потому что по сути это целая церемония".
- "Наверное, не буду оригинальным, если скажу, что мне нравятся наиболее известные китайские блюда, как утка по-пекински, китайские пельмени, дим-самы, рыба и мясо в кисло- сладком соусе и многое-многое другое. В китайской кухне можно подобрать еду на любой вкус — и нейтральную, и очень острую. Я считаю, что это очень здорово — что можно найти еду на любое настроение".
О будущем
- "Я скажу больше: наверное, наши отношения с Китайской Народной Республикой сейчас находятся на самой высшей точке своего развития за все годы существования этих отношений. Это равноправные, дружественные отношения, основанные на невмешательство во внутренние дела друг друга, на уважительном диалоге, на партнерстве, на взаимодействии по всем вопросам: и по экономике, и по международным вопросам. Поэтому я абсолютно уверен, что эти отношения будут развиваться и впредь".
- Конфуций говорил: "Если вы ненавидите, вы уже проиграли". Это относится ко всем сферам человеческой жизни. Мы друг другу доверяем и друг с другом сотрудничаем".
Об инвестициях, высоких технологиях и искусственном интеллекте
- "Есть целый ряд сфер, которые относятся к высоким технологиям: том числе атомная энергетика, космос, самолетостроение, там есть очень хорошие проекты и очень значительные успехи".
- "Я считаю, что нам тоже можно было бы укреплять сотрудничество и по таким обычным сферам, где применяются элементы современного искусственного интеллекта, но и делать какие-то заделы, планы на будущее, потому что без этого не обойдется ни одна страна, ни в сфере инфраструктуры, ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в сфере транспорта".