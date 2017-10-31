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Будущее, спорт и любимая еда: о чем Медведев говорил в Пекине

13:1931.10.2017
(обновлено: 13:43 31.10.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями в редакции сайта Жэньминьван. 31 октября 2017Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями в редакции сайта Жэньминьван. 31 октября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообщался с китайскими пользователями интернета в редакции сайта "Жэньминьван" в Пекине. Общение началось с того, что премьер приветствовал пользователей по-китайски.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии возложения венка к Памятнику народным героям в Пекине. 31 октября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Китай не перестает удивлять

  • "Могу сравнить с тем, что происходит в 2017 году. Китайская Народная Республика, все места, которые я посетил, не перестают меня в хорошем смысле удивлять, потому что это очень быстрое, очень такое масштабное развитие по всем направлениям. И где бы я ни был — и в столице КНР, и в различных провинциях, в которых мне удалось побывать за последние годы — это были очень интересные места, где проводились различные мероприятия", — сказал Медведев.

О туризме и чемпионате мира по футболу

  • Сотрудник службы охраны во время выступления Си Цзиньпина на открытии съезда Коммунистической партии Китая
    © AP Photo / Andy Won
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    "Если речь идет о туристической группе, в которую входит пять и более туристов, которые посещают нашу страну в срок до двух недель. И в ближайшее время мы планируем рассмотреть дальнейшее распространение, расширение этой практики. В настоящий момент этот документ проходит согласование в российском правительстве, о том, чтобы эти группы были еще более компактные, три и более туристов, и срок пребывания можно было расширить до трех недель".
  • "Мы все любим футбол, и то, что председатель Си Цзиньпин любит футбол, — это тоже не секрет. Поэтому мы, конечно, будем с радостью ждать китайских руководителей и вообще всех, кто захочет на чемпионат мира по футболу в нашей стране", — сказал Медведев.

О работе и отдыхе

  • Туристический поезд Великий Чайный путь Маньчжурия - Сибирь
    © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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    "У нас много снега, и это надо использовать, поэтому и я в том числе являюсь поклонником многих видов зимнего отдыха, зимних видов спорта. Я, собственно, и не зимой тоже стараюсь поддерживать себя в нормальной физической форме, стараюсь плавать, кататься на велосипеде. Считаю это абсолютно необходимым для любого современного человека".
  • "Потому что очень важно, чтобы в жизни любого человека присутствовала не только работа, но и возможность побыть с семьей, почитать книгу, позаниматься спортом. Если хочешь чем-то то позаниматься — время найдешь, в конце концов, в сутках 24 часа".

Фантастическая кухня

  • Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и вице-премьер Государственного совета КНР Ван Ян в парке Элин города Чунцин. 30 октября 2017
    © РИА Новости / Сергей Мамонтов
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    "На самом деле китайская кухня, китайское кулинарное искусство абсолютно фантастическое. Я считаю, что это мощнейший пласт китайской культуры. Это не просто еда. Это на самом деле часть китайской истории, китайской культуры… Я являюсь ценителем различной китайской кухни. Мне нравятся те блюда, которые готовятся у вас в стране". 
  • "У нас, кстати, тоже появилось много китайских ресторанов. Они пользуются большой популярностью во всем мире. Но настоящую китайскую кухню можно попробовать только у вас в Китайской Народной Республике, потому что по сути это целая церемония".
  • "Наверное, не буду оригинальным, если скажу, что мне нравятся наиболее известные китайские блюда, как утка по-пекински, китайские пельмени, дим-самы, рыба и мясо в кисло- сладком соусе и многое-многое другое. В китайской кухне можно подобрать еду на любой вкус — и нейтральную, и очень острую. Я считаю, что это очень здорово — что можно найти еду на любое настроение".

О будущем

  • Дмитрий Медведев и Ли Кэцян. Архивное фото
    © РИА Новости / Александр Астафьев
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    "Я уверен, что и после нового политического цикла или после прохождения выборов и в период нового политического цикла в нашей стране эти отношения не изменятся. Они будут развиваться по восходящей. Именно потому, что в этих отношениях заинтересованы обе наши стороны".
  • "Я скажу больше: наверное, наши отношения с Китайской Народной Республикой сейчас находятся на самой высшей точке своего развития за все годы существования этих отношений. Это равноправные, дружественные отношения, основанные на невмешательство во внутренние дела друг друга, на уважительном диалоге, на партнерстве, на взаимодействии по всем вопросам: и по экономике, и по международным вопросам. Поэтому я абсолютно уверен, что эти отношения будут развиваться и впредь".
  • Конфуций говорил: "Если вы ненавидите, вы уже проиграли". Это относится ко всем сферам человеческой жизни. Мы друг другу доверяем и друг с другом сотрудничаем".

Об инвестициях, высоких технологиях и искусственном интеллекте

  • Мужчина с флагом Китая. Архивное фото
    © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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    "Сейчас нужно думать о том, каким образом тут развивать логистику. <…> Рынок таких услуг растет с каждым днем. В настоящий момент у нас рынок интернет-торговли измеряется триллионами рублей, но тем не менее это всего лишь часть того, что можно получить в будущем".
  • "Есть целый ряд сфер, которые относятся к высоким технологиям: том числе атомная энергетика, космос, самолетостроение, там есть очень хорошие проекты и очень значительные успехи".
  • "Я считаю, что нам тоже можно было бы укреплять сотрудничество и по таким обычным сферам, где применяются элементы современного искусственного интеллекта, но и делать какие-то заделы, планы на будущее, потому что без этого не обойдется ни одна страна, ни в сфере инфраструктуры, ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в сфере транспорта".
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