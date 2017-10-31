ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев признался, что любит китайскую кухню.

"Да. На самом деле китайская кухня, китайское кулинарное искусство абсолютно фантастическое. Я считаю, что это мощнейший пласт китайской культуры. Это не просто еда. Это на самом деле часть китайской истории, китайской культуры… Я являюсь ценителем различной китайской кухни. Мне нравятся те блюда, которые готовятся у вас в стране. У нас, кстати, тоже появилось много китайских ресторанов. Они пользуются большой популярностью во всем мире. Но настоящую китайскую кухню можно попробовать только у вас в Китайской Народной Республике, потому что по сути это целая церемония", — сказал Медведев в ходе онлайн конференции с китайскими интернет-пользователями.

Премьер добавил, что ему нравятся наиболее известные блюда китайской кухни, такие как утка по-пекински и китайские пельмени.

"Наверное, не буду оригинальным, если скажу, что мне нравятся наиболее известные китайские блюда, как утка по-пекински, китайские пельмени, дим-самы, рыба и мясо в кисло- сладком соусе и многое многое другое", — сказал он.