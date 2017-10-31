Трамп не может остановить инерцию в отношениях с Россией, заявил Лавров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа пока не может остановить ту инерцию в отношениях Вашингтона и Москвы, которая появилась после того, как экс-президент США Бараком Обамой хотел погубить американо-российские отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что бывший президент США Барка Обама хотел погубить американо-российские отношения, что создало инерцию, которую подхватило большое количество людей и среди американских демократов, и среди республиканцев.

"Каждая из этих групп стремится достичь своих внутриполитических целей во внутренней борьбе в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, администрация Дональда Трампа пока эту инерцию остановить не может. Хотя президент США постоянно подтверждает свою заинтересованность в нормализации отношений с Россией, в том, чтобы эти отношения были хорошими, взаимовыгодными, приносили бы пользу для всего остального мира", — сказал Лавров на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе".