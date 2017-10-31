Россия продолжит курс стратегического партнерства с Китаем, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями в редакции сайта Жэньминьван. 31 октября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями в редакции сайта Жэньминьван. 31 октября 2017

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Россия планирует продолжить курс двустороннего взаимодействия с Китаем и развития стратегического партнерства в рамках решений, принятых на последнем съезде Коммунистической партии КНР, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что мы хотели бы продолжать тот курс, который реализуется в последние годы, — на развитие всестороннего диалога, равноправного диалога между нашими странами, на развитие стратегического партнерства. И в этом смысле решения съезда, на мой взгляд, являются тому самым лучшим подтверждением", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что РФ смотрит на приятие решения под углом развития двусторонних отношений.

Медведев отметил, что XIX съезд Коммунистической партии Китая является важным событием не только в масштабах КНР, поскольку за ним внимательно наблюдали во многих странах и, в том числе, в России.

"Конечно, мы отметили стратегический характер тех решений, которые были приняты, консолидацию китайского общества вокруг Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вокруг лидера Китайской Народной Республики. Очевидно абсолютно, что новые перспективы, которые открывает съезд, будут реализовываться на протяжении длительного времени. В том числе, имею в виду переход к строительству нового этапа общества, а именно, социализма с китайской спецификой", — заявил Медведев во время общения с интернет-пользователями Китая.

Он пожелал председателю КНР Си Цзиньпиню, который был избран этим съездом, успехов в реализации всех принятых решений.

"Очень рассчитываем на то, что все, что было принято на съезде, будет исполнено. Мы в этом смысле желаем нашим китайским друзьям и, конечно, руководству Коммунистической партии Китая и председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпиню максимальных успехов в реализации всех решений съезда", — сказал глава российского правительства.