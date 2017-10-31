В НАТО опровергли информацию о стремлении изолировать Россию и Китай

ТОКИО, 31 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. НАТО не стремится изолировать Россию или Китай, и, укрепляя свою мощь, может вести с ними диалог, заявил во вторник на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО не стремится изолировать Россию или Китай", — сказал он.

По словам генсека, альянс придерживается линии на "оборону и диалог". "Если мы сильные, мы можем вести диалог", — отметил Столтенберг.

"Мы верим, что сильная НАТО может вести диалог с большими державами", — добавил он.