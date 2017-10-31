Война с памятниками в Европе: что думают потомки павших в боях с фашизмом

МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Белорусские журналисты сняли документальный фильм о том, как потомки советских воинов, павших в войне с фашизмом, борются за могилы своих отцов, которые все чаще подвергаются в Европе варварскому отношению, сообщает Sputnik Беларусь.

Основой для фильма стала история белоруса, чей отец погиб на минном поле и лежит на польской земле в общей могиле со своими тремя павшими товарищами.

"Отец был на фронте с первого дня, под Сталинградом выходил из окружения. Прошел путь до заместителя командира батальона связи. Погиб на минном поле, ему нужно было установить связь, и он не мог ждать саперов. С четырьмя товарищами он подорвался на мине, на его могиле стояла памятная плита в честь всех четверых", — рассказал Анатолий Красный.

Отец Анатолия был похоронен в польском городе Кельце. В августе прошлого года он узнал, что кладбище стало жертвой варварского обращения. Анатолий Матвеевич обратился в общество Красного Креста и к журналистам с просьбой узнать о состоянии могилы отца. В результате история одной семьи стала основой целого документального фильма "Война за память".

Красному удалось побывать на могиле отца дважды: в 1980 году и во время съемок фильма.

"Как только мы выехали из Минска, увидели памятник расстрелянным чешским евреям. Заехали в белорусскую деревню — памятник землякам. В Польше мы этого не видели. Даже польским солдатам памятников мало. На кладбище, где захоронен отец, стоят памятники времен Первой мировой войны, а на месте памятников Второй мировой войны остались только плиты", — поделился впечатлением Анатолий Матвеевич.

Он рассказал, что многие устанавливают на плиты таблички, которые поясняют, кто именно здесь захоронен, в какой части служил, где и когда родился, в каком звании был.

"Я решил, что когда вернусь на могилу отца, обязательно сделаю такую — а если не я, то мои дети", — сказал Анатолий Матвеевич.

Автор фильма "Война за память" Наталья Бордиловская признала, что негативного отношения к местам захоронения советских солдат в Польше не встретила. Могилы ухожены и на ограде видна звезда. Но, например, в Вене, где захоронен отец супруги Анатолия Матвеевича, памятников не касаются не только на кладбищах.

"В Вене стоит мемориал в память о советских воинах, и хоть встречаются нападки вандалов, с ними борются. Польша единственная страна из тех, где мы вели съемки, где так относятся к памятникам", — рассказала Бордиловская.

Полную версию беседы с авторами документального фильма и инициатором журналистского расследования Анатолием Матвеевичем Красным смотрите на видео Sputnik.

В июне польский Сейм принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма. По подсчетам Института национальной памяти, закон, предполагающий снос советских памятников, коснется более чем 450 монументов и надгробий по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон мемориалы должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.

В октябре стало известно, что в Литве местные власти в местах захоронений советских воинов установили таблички, указывающие, что надписи на памятниках "не соответствуют исторической правде".

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