Университет Юты отменил угрозу после стрельбы в кампусе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Университет Юты в американском городе Солт-Лейк-Сити отменил угрозу безопасности после стрельбы на территории университетского кампуса, в результате которой погиб один человек.

"Рекомендация оставаться в укрытии отменена для всей территории кампуса. Занятия 31 октября отменены. Учреждения будут открыты", — говорится в сообщении университета в Twitter

Около 21 часа по местному времени (6.00 мск) образовательное учреждение сообщило, что на территории кампуса слышны выстрелы. Всем находящимся в районе происшествия рекомендовали найти укрытие. Полиция Солт-Лейк-Сити впоследствии подтвердила, что жертвой инцидента стал один человек. Предполагаемый злоумышленник не найден.

Полиция города опубликовала фотографию подозреваемого. Как сообщает газета Salt Lake Tribune, он застрелил человека во время угона автомобиля. Ранее супруга злоумышленника сообщила, что он напал на нее.