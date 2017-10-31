В России возбудили уголовное дело после смерти пермской модели в Китае

УФА, 31 окт — РИА Новости. Пермские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по факту гибели 14-летней российской модели в Китае, сообщил РИА Новости во вторник старший помощник руководителя краевого СУСК Андрей Олин.

"Возбуждено уголовное дело по статье (причинение смерти по неосторожности). Ведется следствие",- сказал Олин, отметив, что следствие пока не разглашает подробности гибели подростка.

Как сообщали РИА Новости в генеральном консульстве России в Шанхае, причиной смерти 14-летней российской модели, скончавшейся в одной из больниц Шанхая в минувшую пятницу, вероятно, стала полиорганная недостаточность, вызванная сепсисом. Более точная причина будет названа после вскрытия.

Накануне гендиректор модельного агентства, с которым сотрудничала девочка, Чжэн И заявил газете Global Times, что смерть модели никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае. Работодатель также утверждает, что у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день в основном продолжался около восьми часов, а загруженность была умеренной.

По данным газеты, девочка была госпитализирована в минувшую среду из города Иу в Шанхай, когда почувствовала себя плохо. Спустя два дня она скончалась. Школьница находилась в Китае по рабочей визе.