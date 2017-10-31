В России возбудили уголовное дело после смерти пермской модели в Китае

УФА, 31 окт — РИА Новости. Пермские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по факту гибели 14-летней российской модели в Китае, сообщил РИА Новости во вторник старший помощник руководителя краевого СУСК Андрей Олин.
Как сообщали РИА Новости в генеральном консульстве России в Шанхае, причиной смерти 14-летней российской модели, скончавшейся в одной из больниц Шанхая в минувшую пятницу, вероятно, стала полиорганная недостаточность, вызванная сепсисом. Более точная причина будет названа после вскрытия.
По данным газеты, девочка была госпитализирована в минувшую среду из города Иу в Шанхай, когда почувствовала себя плохо. Спустя два дня она скончалась. Школьница находилась в Китае по рабочей визе.