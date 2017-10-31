Медведев в Пекине осмотрел штаб-квартиру медиахолдинга "Жэньминь жибао"

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник осмотрел штаб-квартиру китайского медиа-холдинга "Жэньминь жибао".

Российский премьер, в частности, осмотрел фотографии, рассказывающие о значимых событиях для медиахолдинга, в том числе, визитах известных государственных деятелей, к примеру, председателя КНР Си Цзиньпина. Были и фотографии, повествующие об этапах российско-китайский отношений: визитах, рабочих встречах на высоком уровне, а также портреты известных российских деятелей. Медведев отметил, что это интересная и солидная коллекция снимков.

Премьер-министр РФ также обратился к онлайн-пользователям медиахолдинга и пожелал всем интересующимся отношениями РФ и Китая, жизнью России, читателям газеты "много впечатлений" и удачи.

"Уверен, что дружба между нашими странами будет развиваться и крепнуть год от года. Наша делегация, которая прибыла с визитом в Китайскую народную республику, приложит для этого все необходимые старания", — сказал Медведев, заключив свою речь словом "спасибо" по-китайски.

Медиа-холдинг "Жэньминь жибао" объединяет свыше 120 структур, работающих по различным направлениям. Создан на основе газеты, которая издается с 1948 года и является главным печатным СМИ Китая, подведомственным отдела пропаганды ЦК КПК. В структуре государственных учреждений КНР по статусу приравнивается к уровню министерства. Газета выпускается ежедневно, тираж газеты превышает 3 миллиона экземпляров.

В 2016 году на территории медиа-холдинга был возведён новый современный центр, который и посетил премьер. Здание высотой 180 метров насчитывает 32 наземных этажа и 3 подземных.

Холдинг выпускает более 20 изданий на разных языках, специализирующихся не только на политических, но и на экономических новостях. Имеется также интернет-версия газеты "Хайвайван". Так же у "Жэньминь жибао" действует договор об обмене информационными лентами с МИА "Россия сегодня".