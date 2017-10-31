США хотят свалить на Россию все негативные события в ЕС, заявил Лавров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США пытаются свалить почти все негативные события в Евросоюзе, даже наводнения, на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В последние годы создается впечатление, что американцам удалось сделать так, что любые негативные события в Евросоюзе, ну почти любые, от каких-то протестов в отношении политики властей до банкротств каких-то компаний, может быть, даже что касается техногенных катастроф, все можно сваливать на Россию, на российскую злую волю и наше злоупотребление информационным пространством", — сказал Лавров на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе".

Он отметил, что "где-то уже проскочило, что мы и не только в выборы будем вмешиваться во все подряд, но и то, что будем манипулировать окружающей средой, чтобы создавать наводнения".