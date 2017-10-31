Запад до сих пор не подтвердил вмешательства России в выборы, заявил Лавров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США, страны ЕС до сих пор не предъявили ни одного факта вмешательства РФ в выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ни в отношении Соединенных Штатов, ни в отношении Германии, ни в отношении Великобритании (нас там тоже обвинили, что мы весь Brexit затеяли), во Франции были обвинения…, шведы сказали, что они почти уверены, что мы будем вмешиваться в их выборы, ЮАР, но ни единого факта никто не предъявил", — сказал он на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе".