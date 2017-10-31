Модернизация ядерного потенциала НАТО сбалансирована, заявили в альянсе

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил РИА Новости, что модернизация ядерного потенциала странами-членами альянса сбалансирована и нацелена на сохранение нынешнего уровня сдерживания.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия обеспокоена реализацией планов по совершенствованию "развернутых в Европе ядерных бомб" и усилиями стран НАТО по замене авиасредств двойного назначения. По словам Лаврова, "все это чревато понижением порога применения ядерного оружия".

Комментируя позицию российского МИД, генерал Павел отметил, что "основной принцип, соблюдаемый НАТО и Россией, заключается в достаточном количестве средств сдерживания, и эти средства являются обычными и ядерными".

"Когда мы смотрим на российский ядерный арсенал, он претерпел значительную модернизацию в течение последнего десятилетия. Естественно, НАТО не может остановить модернизацию", — заявил глава Военного комитета НАТО.

По его словам, "по мере устаревания средств нам (НАТО) нужно продумать их замену современным оборудованием для сохранения того же уровня сдерживания".

"Это должным образом сбалансировано, не принимается никаких односторонних мер, которые выходили бы за эти пределы", — сказал собеседник агентства.