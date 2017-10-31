Лавров рассказал, что подрывает доверие России к Евросоюзу

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Создание в Евросоюзе структур по борьбе с гибридными угрозами напоминает охоту на инакомыслящих и мешает восстановлению доверия в отношениях с РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для противодействия выдуманной опасности со стороны Москвы создаются различные структуры антироссийской направленности, такие как "Группа стратегической коммуникации — Восток", которая будет функционировать в составе Европейской внешнеполитической службы, а также многонациональный Центр передового опыта в области борьбы с гибридными угрозами в Хельсинки", — сказал он, выступая на брифинге с ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе".

"Эти шаги по созданию всяких структур борьбы с гибридными угрозами, борьбы со СМИ — все это напоминает такую охоту на инакомыслящих и вряд ли будет способствовать восстановлению доверия", — заявил Лавров.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.