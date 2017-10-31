Посол Португалии в России рассказал о возможной встрече глав МИД

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Москва и Лиссабон согласовывают даты возможной встречи глав МИД России и Португалии Сергея Лаврова и Аугусту Сантуш Силвы, которая может состояться в ближайшем будущем, заявил в интервью РИА Новости посол Португалии в РФ Паулу Визеу Пинейру.

"Работа в этом направлении действительно идет, но пока нет согласованных дат", — сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться визит Лаврова в Португалию.

По словам посла, "министр Сантуш Силва и министр Лавров несомненно встретятся". "Мы сейчас как раз над этим работаем, пытаемся выяснить подходящие даты для обеих сторон. Поэтому они непременно встретятся в ближайшем будущем", — отметил португальский дипломат.

Он выразил надежду, что "визиты (российских и португальских чиновников) станут регулярными в духе новых времен наших отношений".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.