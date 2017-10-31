Вашингтон не будет согласовывать с Сеулом удар по КНДР, заявил Лавров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия считает, что США не будут советоваться с Южной Кореей в случае принятия решения об ударе по КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обстановка на Корейском полуострове серьезно обострилась в 2017 году в связи с серией ракетных и ядерных испытаний, которые провел Пхеньян, что спровоцировало обмен воинственной риторикой между США и КНДР.
Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций, которые дважды за последние месяцы вводил против КНДР Совет Безопасности ООН.