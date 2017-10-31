В ЕС многие понимают, что санкции против России бессмысленны, заявил Лавров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В странах Евросоюза многие считают, что санкции ЕС против России являются бессмысленным занятием, а также политизированной позицией тех, кто хочет наказать РФ и завоевать себе конкурентное преимущество, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Европа установила санкции в отношении России в 2014 году в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, Москва ввела ответные меры. С тех пор санкции неоднократно продлевались, а в ЕС заявляли, что они будут отменены только после выполнения Россией минских договоренностей, несмотря на то, что Москва является не стороной соглашения, а гарантом.

"А насчет санкций, вы знаете, я упомянул о них в своем выступлении. Но просто для того, чтобы показать все факторы, которые влияют на наши отношения. Мы не можем и не будем просить об их снятии. Тем более, что нам говорят: вы вот сделайте что-нибудь хорошее с нашей точки зрения, с точки зрения Запада – и тогда у нас будет предлог санкции снять. Иными словами, а нам так очень многие говорят, то есть в этом предложении содержится понимание того, что санкции — это бессмысленное занятие, никому ничего хорошего не приносящее, и что это абсолютно политизированная позиция тех, кто хочет и Россию наказать и завоевать себе конкурентное преимущество", — сказал Лавров на брифинге с ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе".

Он отметил, что санкции как средство конкурентной борьбы применяются давно, прежде всего США.

Министр иностранных дел РФ также напомнил о штрафах США против европейских компаний, в частности, Volkswagen, Total, BNP Paribas и других, которые при этом не имеют ничего общего с Россией.

"Это все, понимаете, никакого отношения не имело и не имеет к тому, что делает Россия. Никакого отношения к Крыму, который восстановил свою российскую принадлежность после того, как государственный переворот антиконституционный произошел в Киеве, и крымчане его просто не приняли, этот преступный акт. И никакого отношения к тому, что происходит на Донбассе. Донбасс и Крым — просто удобный повод для наших американских коллег заниматься недобросовестной конкурентной борьбой, подрывать позиции своих конкурентов", — добавил Лавров.