Пострадавшая при взрыве в Донецке девушка скончалась

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в многоэтажном доме в Донецке 17-летняя девушка скончалась, сообщил РИА Новости во вторник руководитель республиканского ожогового центра самопровозглашенной Донецкой народной республики Эмиль Фисталь.
"Сегодня утром она скончалась, вчера ее состояние резко ухудшилось. У нее очень большая площадь поражения ожогами. По всем статьям, считается более 80% смертельный ожог, а здесь практически 100% ожог, плюс механические повреждения, дыхательные пути, отравление угарным газом", — сказал Фисталь.