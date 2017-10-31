Пострадавшая при взрыве в Донецке девушка скончалась

Сотрудники спасательных, пожарных служб и правоохранительных органов работают на месте взрыва в многоквартирном доме в центре Донецка. 26 октября 2017

Сотрудники спасательных, пожарных служб и правоохранительных органов работают на месте взрыва в многоквартирном доме в центре Донецка. 26 октября 2017

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в многоэтажном доме в Донецке 17-летняя девушка скончалась, сообщил РИА Новости во вторник руководитель республиканского ожогового центра самопровозглашенной Донецкой народной республики Эмиль Фисталь.

В многоквартирном доме в центре Донецка 26 октября прогремел взрыв. В Минздраве ДНР РИА Новости сообщили о пяти пострадавших, среди которых двое детей. По информации источника в силовых ведомствах ДНР, причиной ЧП мог быть взрыв газа. Состояние одной из пострадавших медики оценивали как очень тяжелое.

"Сегодня утром она скончалась, вчера ее состояние резко ухудшилось. У нее очень большая площадь поражения ожогами. По всем статьям, считается более 80% смертельный ожог, а здесь практически 100% ожог, плюс механические повреждения, дыхательные пути, отравление угарным газом", — сказал Фисталь.