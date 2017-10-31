В НАТО рассказали об общих с Россией интересах

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Общие интересы НАТО и России не ограничатся борьбой с экстремизмом и терроризмом, заявил в интервью РИА Новости глава Военного комитета альянса генерал Петр Павел.

"У нас есть общие интересы в борьбе с терроризмом, в борьбе с экстремизмом. Я думаю, мы найдем еще больше общих интересов", — сказал Павел.

При этом он отметил, что "у нас различаются подходы и акценты".

"Мы можем ясно наблюдать это в Сирии и Ираке: подход различался, иногда разнился и упор на игроков, которые могут помочь нам добиться поражения ИГИЛ*", — заявил генерал.

* Террористическая организация, запрещена в России