Лиссабон не верит в серьезный раскол Испании, заявил посол в России

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (315)

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лиссабон не считает возможным серьезный раскол Испании из-за ситуации вокруг Каталонии, власти которой ранее объявили в одностороннем порядке о независимости, сказал в интервью РИА Новости посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру.

По его словам, в Лиссабоне внимательно следят за тем, как развиваются события в Каталонии.

"Испания – многонациональное государство, которому до сих пор удавалось хорошо жить во всем своем разнообразии наций и которое добилось больших экономических успехов. Я не думаю, что возможны какие-то серьезные расколы. Думаю, что нет больших опасений, для нас Испания остается одним из основных партнеров", — сказал португальский дипломат.

"Испания является правовым государством, и мы убеждены, что какое бы ни было найдено решение, оно будет в правовом поле. Мы поддерживаем все усилия в рамках испанской конституции, испанского закона, которые могут привести к согласию", — добавил он.

По словам Пинейру, риски для португальского бизнеса в этом автономном сообществе Испании "пока не были идентифицированы".

"Насколько я понимаю, испанские фирмы физически не уходят из Каталонии, они меняют свои юридические адреса, то есть выходят с налоговой точки зрения. Поэтому я не думаю, что речь идет о больших рисках, это временные и обратимые меры, которые предпринимает осторожное руководство фирм", — подчеркнул дипломат.

Каталонский парламент ранее принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

На фоне политической нестабильности с начала октября 1,7 тысячи компаний, ранее зарегистрированных в Каталонии, решили поменять свои юридические адреса.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.