В Австрии ищут "поклонника Гитлера", расстрелявшего соседей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Крупная полицейская операция развернулась в Австрии, где правоохранители пытаются поймать мужчину, застрелившего двух соседей и скрывшегося с места преступления, пишет издание Kronen Zeitung.

Сообщается, что подозреваемый — 66-летний Фридрих Ф. — застрелил из ружья двух человек и тяжело ранил еще одну женщину. Причиной стала, как предполагается, затяжная ссора между соседями. Фридрих Ф. стрелял с верхнего этажа своего дома, а ружье, вероятно, приобрел нелегальным путем. Мужчина уже был известен полиции, и в отношении него действовал запрет на покупку оружия.

С места происшествия подозреваемый уехал в белом фургоне Volkswagen, который ранее уже успел привлечь внимание общественности: в прошлом году мужчина приклеил на заднее стекло автомобиля баннер с нацистским приветствием по отношению к Адольфу Гитлеру.

Правоохранители все еще ищут злоумышленника.

"Силы полиции были задействованы в течение всей ночи. Сегодня (во вторник – ред.) поиски подозреваемого станут еще более активными. Правоохранители прочесывают лес рядом с местом преступления", — сообщили в полиции федеральной земли Штирия.