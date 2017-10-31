В Австрии ищут "поклонника Гитлера", расстрелявшего соседей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Крупная полицейская операция развернулась в Австрии, где правоохранители пытаются поймать мужчину, застрелившего двух соседей и скрывшегося с места преступления, пишет издание Kronen Zeitung.
С места происшествия подозреваемый уехал в белом фургоне Volkswagen, который ранее уже успел привлечь внимание общественности: в прошлом году мужчина приклеил на заднее стекло автомобиля баннер с нацистским приветствием по отношению к Адольфу Гитлеру.
"Силы полиции были задействованы в течение всей ночи. Сегодня (во вторник – ред.) поиски подозреваемого станут еще более активными. Правоохранители прочесывают лес рядом с местом преступления", — сообщили в полиции федеральной земли Штирия.