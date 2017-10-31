Спикер парламента Южной Осетии избран главой ЦК правящей партии

ЦХИНВАЛ, 31 окт — РИА Новости. Председатель парламента Южной Осетии Петр Гассиев избран главой центрального комитета правящей партии "Единая Осетия", передает во вторник агентство Sputnik Южная Осетия.

Президент Анатолий Бибилов возглавлял "Единую Осетию" до выборов главы республики, которые прошли в апреле 2017 года. Он также занимал пост председателя парламента и сложил свои полномочия после победы на выборах. Гассиев также представляет "Единую Осетию". Всего партия имеет в парламенте 20 из 34 мандатов.

"Центральный комитет партии "Единая Осетия" избрал нового председателя ЦК в понедельник, 30 октября. Новым руководителем ЦК стал председатель парламента РЮО Петр Гассиев", — говорится в сообщении.

Десятого октября глава МЧС Южной Осетии Алан Тадтаев был избран председателем "Единой Осетии". По данным агентства, ранее должность председателя ЦК партии занимал Юрий Габараев.