СМИ: КНДР отвергла обвинения в причастности к кибератакам WannaCry в мае

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Северная Корея назвала "беспочвенной спекуляцией" обвинения британского правительства в том, что хакеры из КНДР стоят за кибератакой WannaCry, поразившей в мае текущего года серверы Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает газета Daily Telegraph.

"Действия правительства Великобритании, упрямо связывающего кибератаки и КНДР, нельзя интерпретировать никаким другим образом, кроме как коварную попытку увеличить недоверие по отношению к КНДР в международном сообществе", — заявил официальный представитель Ассоциации Северной Кореи и Европы (North's Korea-Europe Association).

Мощная хакерская атака на серверы NHS в мае парализовала работу 48 больниц и клиник в Англии и Шотландии, о сбоях в компьютерных системах первыми сообщили врачи. Сотни операций и плановых осмотров были отменены, машины скорой помощи перенаправлялись в больницы, которые кибератака не затронула. Министр по вопросам безопасности министерства внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти страны убеждены, что за атакой WannaCry стоят хакеры из КНДР.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Ранее сообщалось, что за атакой может стоять связанная с КНДР группа хакеров. Зампостпреда КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.