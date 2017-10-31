Тиллерсон сообщил о работе по созданию новой зоны деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки работают над созданием дополнительных зон деэскалации в Сирии, заявил на слушаниях в комитете сената по международным делам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, США "предпринимают дипломатические усилия по созданию зон деэскалации" в Сирии.

"Мы успешно установили одну зону деэскалации на юго-западе Сирии вместе с Россией. Мы работаем над созданием дополнительных зон деэскалации", — сказал Тиллерсон.

По словам госсекретаря, США "достигли успеха в вытеснении иранского присутствия" из Сирии.

Ранее по итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.