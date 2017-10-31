В США рассказали о тренировках по отражению ракетных атак со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Вооруженные силы США регулярно проводят тренировки по отражению возможных ракетных атак со стороны КНДР, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"В любом случае президента поднимут. Могу сказать, что мы тренируем это (действия в случае ракетного нападения – ред.) постоянно", — сказал Мэттис.
По его словам, в первую очередь будут задействованы станции слежения и противоракеты, расположенные на Аляске и Калифорнии. Затем президенту страны будет представлен "широкий набор вариантов" ответных действий, в том числе вместе с союзниками США в регионе, под которыми в Вашингтоне традиционно подразумевают Японию и Южную Корею.
Обстановка на Корейском полуострове серьезно обострилась в 2017 году в связи с серией ракетных и ядерных испытаний, которые провел Пхеньян, что спровоцировало обмен воинственной риторикой между США и КНДР.