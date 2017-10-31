В США рассказали о тренировках по отражению ракетных атак со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Вооруженные силы США регулярно проводят тренировки по отражению возможных ракетных атак со стороны КНДР, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

В понедельник в ходе слушаний в сенате США у министра поинтересовались, какой есть план действий у администрации в случае ракетной атаки со стороны КНДР, когда "речь будет не о днях, а о минутах".

"В любом случае президента поднимут. Могу сказать, что мы тренируем это (действия в случае ракетного нападения – ред.) постоянно", — сказал Мэттис.

По его словам, в первую очередь будут задействованы станции слежения и противоракеты, расположенные на Аляске и Калифорнии. Затем президенту страны будет представлен "широкий набор вариантов" ответных действий, в том числе вместе с союзниками США в регионе, под которыми в Вашингтоне традиционно подразумевают Японию и Южную Корею.

Обстановка на Корейском полуострове серьезно обострилась в 2017 году в связи с серией ракетных и ядерных испытаний, которые провел Пхеньян, что спровоцировало обмен воинственной риторикой между США и КНДР.