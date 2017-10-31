Протестующие встретили Мэттиса и Тиллерсона призывами прекратить войну

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Протестующие встретили госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главу Пентагона Джеймса Мэттиса в американском сенате призывами остановить "непрекращающуюся войну".

В комитете по международным делам сената в настоящий момент начались слушания, посвящённые "использованию военной силы".

После того, как в зал вошли Тиллерсон и Мэттис, группа людей начала выкрикивать "остановите непрекращающуюся войну". Они не уточнили, о какой войне именно идёт речь, но, вероятнее всего, речь идёт о ситуации в Афганистане.

В начале слушания глава международного комитета Боб Коркер предупредил протестующих, что их могут арестовать в случае повторения произошедшего.