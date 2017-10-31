Эксперт рассказал о "глупости" экс-советника штаба Трампа в общении с ФБР

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Экс-советник штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос, пытаясь организовать встречу Трампа с российским руководством, пытался доказать свою важность, а на самом деле доказал, что не в состоянии организовать какие-либо связи на высоком уровне и вдобавок попался ФБР за ложные показания, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks).

Экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ. Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году, говорится в документе суда, в котором описывается сделка Пападопулоса с правосудием. Кроме того, он встречался с неким иностранным лицом, у которого якобы была "грязь" — компрометирующая информация на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

"Похоже, что он (Пападопулос) неправильно описал ФБР то, что случилось. К сожалению, когда кто-то ничего плохого не сделал, но на него оказывается давление, то власти могут обвинить человека в ложных показаниях ФБР. Этот парень сделал ложные заявления ФБР и заявил, что виновен в этом, но это не значит, что он сделал что-либо (еще) не так", — сказал РИА Новости Маркс.

"Этот парень был исключительно невысокого положения, который даже не жил в США во время предвыборной кампании — он жил, кажется, в Лондоне. Он пытался представить себя более важным (чем был на самом деле — ред.), пытался затем скрыть это. Это было глупым поступком. Но он по собственному признанию говорил неправду, так что непонятно, как можно в будущем положиться на что-либо, что он говорит", — добавил американский эксперт.

"Он (Пападопулос) совершенно не дал никаких свидетельств в пользу каких-либо высокопоставленных связей между штабом Трампа и Россией. Это показывает, что человек пытался показаться более важным, что он мог кому-то писать в Россию, но из этого так ничего и не вышло", — считает Маркс.

Ранее Белый дом заявил, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа, что ему не платили зарплаты и что он был членом консультативного экспертного совета, который собрался лишь один раз. Все действия Пападопулоса в Белом доме назвали его личной инициативой, которая не нашла поддержки в штабе Трампа.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в минюсте США и в конгрессе. Президент США Дональд Трамп призывает расследовать деятельность своей бывшей соперницы по выборам Хиллари Клинтон и Демократической партии США, которые, как уверен глава государства, вступали в "сговор с Россией". Трамп в очередной раз заявил об этом в понедельник после оглашения обвинений своим бывшим советникам.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".