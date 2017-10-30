Экс-советник Трампа Пападопулос не получал зарплату в его штабе

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа в бытность того кандидатом в президенты США Джордж Пападопулос, заявивший о намерении устроить встречу Трампа с руководством РФ, не получал зарплату от его предвыборного штаба, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Он был волонтером, добровольным членом консультативного совета, который проводил заседание всего один раз", — заявила Сандерс в понедельник на брифинге.

В понедельник бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".