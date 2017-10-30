В Интернете эмоционально отреагировали на новый вариант казахского алфавита

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Второй вариант казахского алфавита на латинской графике с добавлениями апострофов вызвал очередную волну эмоциональных комментариев и юмористических постов в казахстанском сегменте Facebook. Как отмечает Sputnik Казахстан, казахстанцы уже не против введения новых букв, но пока не могут смириться с "крючками".

Если в случае с предыдущим вариантом алфавита казахское слово "сәбіз" (морковь) писалось как "saebiz", то в новом пользователям не понравилось обилие апострофов, например, перевод на казахский слова "выходи" — "s'yq".

В соцсетях посчитали, что введение апострофов в новый казахский алфавит равнозначен возвращению в прошлое.

"Шаг вперед — два апострофа назад", — написал пользователь Еркин Иргалиев.

Нетерпеливые граждане решили воспользоваться предложенной программой по переводу с кириллицы на латиницу и попробовали написать собственные имена по "нью-казахски".

© Официальный сайт Президента Республики Казахстан Проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике © Официальный сайт Президента Республики Казахстан Проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике

"Теперь во мне аж два апострофа. Мое имя можно прочитать как два разных слова: Say Le!", — написала пользователь Сауле Исабекова.

В некоторых предложениях количество апострофов просто зашкаливает: "Если вы против принятого казахского алфавита с использованием апострофа, тогда напишите свою запись под хэштегами #не_будет_апострофа, #апостроф_болмайды

— Sen s`yqtyn` ba u`i`den?

— Mine s`yqtym u`i`den", — пишет юзер Дидар Нокеш.

Не теряя надежды на то, что все еще может измениться и апостроф вновь канет в Лету, часть сегмента стала распространять вариант, предложенный институтом языкознания имени Ахмета Байтурсынова.

"Надеюсь, апострофа алфавита все-таки не случится. Смотрите, как красив и понятен вариант Института языкознания им. А. Байтурсынова! Öte ädemi de tüsinikti!", — отметила еще одна казахстанка.

На прошлой неделе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского языка с кириллицы на латинскую графику: был принят вариант с апострофами. Полностью переход на новый алфавит должен произойти к 2025 году.

Все новости Казахстана читайте на сайте Sputnik Казахстан >>