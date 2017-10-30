ВВС НАТО два раза за неделю сопроводили самолеты из России, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 30 окт — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, за неделю дважды поднялись в небо над Балтикой для опознания и сопровождения российских самолетов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Литвы.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с 1 сентября выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. До этого миссию в Литве осуществляли ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 FightingFalcon.

"С 23-29 октября истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, за неделю дважды поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, 25 октября истребители ВВС НАТО сопроводили российский самолет Ан-26, который совершал полет из основной части РФ в Калининградскую область. "Ан-26 летел согласно плану полета, связь с региональным центром управления полетами поддерживалась, однако радиолокационные автоответчики были отключены", — отмечает ведомство.

По словам министерства, 27 октября, истребители ВВС НАТО сопроводили один самолет Ан-26, совершивший полет из Калининградской области в материковую часть РФ, самолет летел согласно плану полета, с отключенными автоответчиками, связи с региональным центром управления полетами поддерживалась.

"В этот же вылет ВВС НАТО, 27 октября был опознан и сопровожден самолет Ан-72, который совершал полет из основной части России в Калининградскую область. Ан-72 летел согласно плану полета, связь с региональным центром управления полетами поддерживалась, радиолокационные автоответчики были включены", — подчеркивает Минобороны.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.