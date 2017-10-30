Москва поддерживает территориальную целостность Ирака, заявили в МИД

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Москва поддерживает территориальную целостность и единство Ирака, необходимо достичь согласия в стране через диалог, заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в Москве представителя духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али Систани шейха Аль-Мусили.

"В ходе беседы состоялось обсуждение развития обстановки в Ираке в свете предпринимаемых усилий по окончательной ликвидации очага международного терроризма и стабилизации ситуации в этой стране, а также событий вокруг Курдского автономного района. С российской стороны была подтверждена последовательная линия в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности иракского государства, отмечена важность достижения устойчивого межиракского согласия через инклюзивный диалог в интересах всех политических сил и этноконфессиональных групп страны", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости.

В воскресенье в законодательном собрании курдской автономии было зачитано послание главы Иракского Курдистана Масуда Барзани, в котором он заявил, что не будет продлевать свои полномочия главы автономии, истекающие 1 ноября.