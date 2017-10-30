В Армении ведут переговоры с захватившим детсад мужчиной

ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Один ребенок остается в заложниках в захваченном детском саду в армянском городе Армавир (в 50 километрах от Еревана), сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

Ранее Джаноян сообщил РИА Новости, что мужчина с ножом напал на сотрудников детского сада. О пострадавших информации не было. СМИ сообщали, что мужчина взял в заложники персонал детского сада и детей.

"Сейчас в здании детсада остался ворвавшийся туда мужчина и один ребенок. Переговоры продолжаются", — сказал он.

По данным СМИ, мужчина, захвативший детский сад, является бывшим зятем директора этого дошкольного учреждения и требует встречи с экс-супругой. До этого он безуспешно пытался увидеться с бывшей женой.

По информации агентства Sputnik Армения, мужчина, совершивший нападение на детский сад, ранее нанес ранения бывшей жене и теще, которые спаслись бегством. Об этом агентству сказал бывший депутат Рустам Гаспарян, проживающий в Армавире.