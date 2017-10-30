В Канаде более 200 тысяч человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Более 200 тысяч человек остались без света в канадской провинции Квебек из-за сильного ветра, сообщает телеканал CBC.

По данным представителя энергетической компании Hydro-Quebec Мэтью Руи, перебои с подачей электроэнергии начались в ночь с воскресенья на понедельник.

"Сильный шторм надвигается со стороны Новой Англии (США), который достиг (провинции) Квебек сегодня утром", — заявил Руи. Он добавил, что для решения проблемы с электроснабжением компания задействует 200 своих команд.

Ранее сообщалось, что сильные ливни, сопровождаемые шквалистым ветром, обрушились на часть восточного побережья США в воскресенье. Ветер ураганной силы валит деревья, в некоторых районах скорость ветра достигает 60 миль в час (около 96 километров в час). Ожидается, что из-за неутихающего ветра отключения электроэнергии могут продолжиться. Синоптики советуют местным жителям заблаговременно заряжать мобильные телефоны и запасаться фонарями. В некоторых районах Новой Англии могут возникнуть подтопления, отмечают синоптики. По данным телеканала NBC, число жителей северо-востока США, оставшихся без электричества из-за сильных ливней и ветра, превысило 1 миллион человек.