На Украине "декоммунизировали" береты десантников

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины заменило военнослужащим голубые береты на бордовые. Об этом сообщается на странице командования в Facebook.

"Сейчас в 59 странах носят темно-бордовые береты. Лишь семь (!) стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. Это Россия и страны, до последнего времени от нее зависимые: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Украины, Болгария", — говорится в сообщении.

В командовании напомнили, что голубой цвет во всем мире ассоциируется с цветом касок миротворцев ООН.

Последние годы украинские власти активно ведут политику декомммунизации, в том числе, военной формы. В прошлом году с погон украинских военных исчезли советские звезды.