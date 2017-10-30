Трамп объяснил, почему следствие должно заниматься не Манафортом, а Клинтон

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Выдвинутые против Пола Манафорта обвинения касаются его деятельности до работы в предвыборной кампании 2016 года, сообщил президент США Дональд Трамп, вновь предложив следствию заняться деятельностью демократов и Хиллари Клинтон, а также заявив об отсутствии "сговора" с Россией.

Бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств.

"Прошу прощения, но это было до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа. Но почему не жуликоватая Хиллари и не демократы находятся в центре внимания?" — написал президент в Twitter.

"Кроме того, НЕТ СГОВОРА!" — добавил Трамп, очевидно, имея в виду вменяемый ему сговор с Россией и ее представителями для победы на выборах-2016, на которых он обошел Клинтон.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".