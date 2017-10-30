Ассанж надеется выйти из посольства Эквадора в Лондоне свободным человеком

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что надеется рано или поздно выйти из посольства Эквадора в Лондоне свободным человеком.

Об этом он сообщил в интервью программе "Познер". Интервью было снято в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж находится с 2012 года.

"Власти Великобритании признают, что тратят десятки миллионов долларов на наблюдение за мной в стенах посольства, установили камеры в здании напротив, договорились с универмагом, чтобы разместить группу наблюдения там, полиция патрулирует улицу. Центр правительственной связи отслеживает все, что выходит из посольства. Людей подкупают, "жучки" устанавливаются на всех этажах. Британскую полицию и другие службы уже заставали в здании посольства", — сказал Ассанж.

Также он отметил, что WikiLeaks никогда не получало сведений от правительств: "Мы никогда не отказывались в такой ситуации".

На вопрос ведущего, мечтал ли Ассанж когда-нибудь выйти из посольства как свободный человек, он ответил: "Конечно, да". Он также думает, что это рано или поздно случиться.

Также Ассанж рассказал, что в посольстве есть инструкция на случай действий, если ему станет плохо. "Я не идиот, провести два десятка лет в американской тюрьме очень страшно, но умереть еще страшнее", — добавил Ассанж.

Джулиан Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.