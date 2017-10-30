Ассанж заявил, что система власти в США "накидывает петли" на Трампа

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт — РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что политическая система США пытается ограничить Дональда Трампа, не давая ему принимать быстрых решений.

Об этом он сообщил в интервью программе "Познер". Интервью было снято в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж находится с 2012 года.

"Политическая система США реагирует на неопытность Трампа как политического деятеля, который не знает, как управлять рычагами политического давления. При этом судебные органы США, конгресс, чиновники пытаются накинуть на него петли, чтобы связать его, ограничить возможности президента принимать быстрые решения и проводить их в жизнь", — сказал Ассанж.