У Трампа есть свои секреты, заявил Ассанж

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что его компания, как и вся американская пресса, не смогла найти информации на президента США Дональда Трампа, однако у того есть свои секреты.

Об этом он сообщил в интервью программе "Познер", отвечая на вопрос ведущего о том, почему WikiLeaks почти не публикует информацию о Трампе. Интервью было снято в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж находится с 2012 года.

"Уверен, что у Трампа есть свои секреты, но он не пользуется электронной почтой, не был до этого в правительстве… что же удалось найти журналистам из CNN, NYT? Всего две вещи – страницу налоговой декларации Трампа за 1 год – она была опубликова в New York Times. И запись разговора в автобусе о его домогательствах к женщинам. Это все что удалось нарыть всей американской прессе. Поэтому предположение что WikiLeaks и ее редакторам, уже 7 лет отбивающимся от обвинений в нарушении 2 постановлений ООН, удалось опередить всю прессу США в поиске нформации сразу по 2 кандиатам – чепуха и несправедливо", — сказал Ассанж.

Он отметил, что WikiLeaks запрашивала информацию о налогах Клинтон во время выборов, но ничего не получили.