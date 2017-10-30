Ассанж заявил, что не просил убежище в России из-за политической ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассматривал возможность попросить убежище в России, однако не сделал этого, так как этим могла бы воспользоваться западная пресса, которая вела кампанию против него.
"В целом я разделяю политические взгляды (экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда) Сноудена. С политической точки зрения лучше остаться в стране, не являющейся политическим оппонентом Западу. Эквадор никогда не воспринимался как противник Запада. А если бы я попросил убежище в России, это было бы использовано в той кампании, которую вела западная пресса", — добавил он.