Ассанж заявил, что не просил убежище в России из-за политической ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассматривал возможность попросить убежище в России, однако не сделал этого, так как этим могла бы воспользоваться западная пресса, которая вела кампанию против него.

"Думал, я рассматривал все варианты, я думал об этом ", — ответил Ассанж в интервью программе " Познер " на Первом канале на вопрос о том, не рассматривал ли он вариант попросить убежище в России.

"В целом я разделяю политические взгляды (экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда) Сноудена. С политической точки зрения лучше остаться в стране, не являющейся политическим оппонентом Западу. Эквадор никогда не воспринимался как противник Запада. А если бы я попросил убежище в России, это было бы использовано в той кампании, которую вела западная пресса", — добавил он.

Интервью было снято в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж находится с 2012 года. Ассанж обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.